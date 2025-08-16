Salute

Mussomeli, conclusi i festeggiamenti dell’Assunta

Carmelo Barba

Sab, 16/08/2025 - 16:59

MUSSOMELI – Si sono conclusi i festeggiamenti in onore dell’Assunta che si venera nella chiesa dei Santi Gioacchino e S. Anna, detta dei Monti, preceduta dalla quindicina animata da Padre Achille Lomanto. Una festa antica mariana che viene portata avanti grazie all’impegno di un apposito comitato che da tanto tempo assolve a questo compito che richiede impegno e coinvolgimento. Tutte partecipate le messe della giornata liturgica, come anche la processione che è snodata lungo le vie del quartiere, Il rientro dell’Urna dell’Assunta è avvenuto, dopo il saluto finale alla Madonna con la benedizione eucaristica, approntata all’esterno, fra inni mariani ed eucaristici, eseguiti dalla Filarmonica “G. Puccini” del Maestro Vincenzo Barcellona. Per i promotori, organizzatori e benefattori ci sono stati i ringraziamenti di Padre Achille Lomanto, riservati anche al coro della Madrice che ha animato la liturgia serale.

