Milena. Sindaco e Amministrazione comunale hanno deciso di conferire cittadinanza onoraria a don Luca Milia

MILENA. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Claudio Cipolla ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all’arciprete Luca Milia che, quanto prima diventerà parroco presso la Chiesa di San Paolo a Caltanissetta con don Enzo Spoto come collaboratore parrocchiale. Una cittadinanza onoraria che è stata una decisione assunta in maniera condivisa e unanime, anche perché nel corso dei suoi dodici anni di permanenza a Milena don Luca è stato amato e benvoluto da giovani e meno giovani costituendo un sicuro punto di riferimento morale e spirituale per tutta la comunità milenese.

Un’esperienza religiosa e spirituale che ha lasciato il segno in una comunità che ha contribuito a far crescere all’insegna dei valori della fede e della parola di Dio. Il sindaco Claudio Cipolla ha preso la decisione di conferirgli una cittadinanza onoraria che vuole essere un gesto di profonda riconoscenza e stima nei riguardi di un arciprete che s’è speso per la comunità senza mai lesinare energie.

In attesa che arrivi a Milena il nuovo arciprete don Gianluca Tirrito, quanto prima sarà stabilita la data nella quale si svolgerà la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria a don Luca Milia.