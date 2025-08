Manovra ter, Schifani ad Anci Sicilia: «Massimo impegno del mio governo per sostenere i Comuni»

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ad Anci Sicilia per l’attenzione e la collaborazione dimostrata nel riconoscere lo sforzo che il governo regionale sta portando avanti a sostegno degli enti locali. Il nostro impegno rimane fermo e concreto soprattutto per interventi nei settori che rendono più complessa l’azione amministrativa sul territorio».

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Sul piano economico – aggiunge – ricordo che già nel disegno di legge approvato dalla Giunta erano stati previsti 20 milioni di euro per coprire gli extracosti legati alla gestione dei rifiuti, risorse che in commissione Bilancio sono state raddoppiate a 40 milioni. In quella sede, il governo aveva inoltre espresso l’intenzione di stanziare 10 milioni di euro per i servizi Asacom. Tuttavia, l’ostruzionismo delle opposizioni ha bloccato l’esame degli emendamenti aggiuntivi. Confermo l’impegno a riproporre in Aula la misura per finanziare l’assistenza ai disabili e a lavorare perché venga approvata, nonostante l’incomprensibile ostruzionismo delle opposizioni».