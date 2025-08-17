Madonna ‘stregata’ da Siena: “Un sogno, non credevo esistesse un posto così”

(Adnkronos) – "È un sogno, non credevo esistesse un posto così bello". Con queste parole, secondo quanto ha appreso l'Adnkronos, Madonna ha commentato, incantata, la sua prima vera immersione nella magia di Siena, subito dopo aver assistito al Palio da una finestra panoramica del nobile Palazzo Pannocchieschi d'Elci. La popstar ha scelto proprio la città del Palio per festeggiare il suo 67º compleanno, trasformando una serata in un evento memorabile tra tradizione, glamour e applausi. La cantante è arrivata nel cuore della città toscana intorno alle ore 16 del 16 agosto, in forma smagliante e con l'entusiasmo di chi cerca bellezza autentica. E Siena, con le sue contrade in festa e l'atmosfera sospesa della Carriera, ha offerto uno spettacolo che l'ha lasciata senza parole. Nulla di preorganizzato: l'idea di celebrare qui il compleanno è nata solo pochi giorni fa, ma si è trasformata subito in qualcosa di unico. Dopo aver ammirato il Palio in piazza del Campo – vinto dalla Contrada di Valdimontone con il cavallo Anda e Bola e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo – Madonna ha raggiunto a piedi il Grand Hotel Continental, un albergo a 5 stelle nel centro storico, dove ha organizzato una cena privata con una trentina di ospiti selezionatissimi. Presenti i figli Rocco Ritchie, 25 anni, e David Benda, 19 anni, che le hanno intonato un affettuoso "Happy Birthday" tra gli applausi, del fidanzato, il 28enne Akeem Morris, l'attrice Debi Mazar, la sua amica del cuore, e anche del cantante Sting e della moglie Trudie Styler. La sicurezza attorno all'hotel era rigorosa: carabinieri, poliziotti e staff privato hanno garantito che la serata si svolgesse in totale riservatezza. Eppure, fuori dalle porte del Grand Hotel Continental, decine di fan e curiosi hanno atteso con pazienza un saluto, una foto, un momento. Poco prima dell'una di notte, la regina del pop è apparsa, avvolta da un'eleganza sobria e protetta dagli occhiali scuri. Un rapido saluto, poi via, in auto, lasciando dietro di sé un'eco di applausi e l'impressione di aver vissuto qualcosa di irripetibile. "Siena mi ha toccato il cuore", avrebbe poi confidato a chi le era vicino. "Qui si sente la storia, la passione, la vita".

Dopo il compleanno festeggiato agli scavi di Pompei nel 2024, Madonna ha confermato il suo legame sempre più profondo con l'Italia. Ma questa volta, a Siena, ha trovato qualcosa di diverso: non solo bellezza, ma un'autenticità che ha saputo sorprenderla davvero. E che, con ogni probabilità, non dimenticherà. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)