Lava cane all’autolavaggio: denunciato dai Carabinieri per maltrattamento di animali

I Carabinieri forestali di Biella hanno denunciato un uomo di 57 anni, residente in citta’, con l’accusa di maltrattamento di animali. L’indagine e’ scattata in seguito alla segnalazione di un cittadino che, il 14 agosto scorso, ha consegnato agli investigatori un video registrato il giorno precedente presso un autolavaggio di Biella.
Il filmato mostrava un cane di piccola taglia, legato, insaponato con la schiuma utilizzata per lavare le auto e successivamente risciacquato con una lancia ad alta pressione.
Grazie alle immagini l’autore del gesto e’ stato rapidamente identificato. Dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 544 ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono di animali) del Codice penale. (AGI)