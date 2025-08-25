Israele attacca in Siria, media: “Esercito entrato a sud ovest di Damasco”

(Adnkronos) –

Al via un attacco di terra di Israele in Siria. Oggi, lunedì 25 agosto, 11 veicoli militari e oltre 60 soldati delle Idf sono entrati nella zona di Beit Jinn, situatanella Siria meridionale alla periferia di Damasco, ha riferito la televisione di Stato siriana sottolineando che la regione si trova a diverse miglia a est del confine tra Siria e Israele. A confermare che l'esercito israeliano sta conducendo l'operazione di terra nella Siria meridionale è anche il quotidiano israeliano Haaretz, citando l'Idf. Intanto in mattinata il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha confermato, parlando ai giornalisti arabi, che il suo governo è impegnato in "colloqui avanzati" con Israele per raggiungere un accordo di sicurezza, secondo quanto riportato da Sky News Arabic. Secondo l’emittente, l’intesa sarebbe basata sulle linee stabilite dall’accordo di disimpegno del 1974, firmato dopo la guerra dello Yom Kippur. Sharaa ha precisato che, pur ritenendo che "non sia ancora il momento giusto per un accordo di pace con Israele", il suo governo "non esiterà a concludere qualsiasi intesa che porti benefici alla Siria e alla regione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)