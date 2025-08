Incidente stradale tra due auto: nello scontro due i feriti, di cui uno in gravi condizioni

Un grave incidente stradale s’è verificato ad Avola in provincia di Siracusa. Due i feriti, di cui uno in gravi condizioni. I soggetti coinvolti nel grave impatto tra le due autovetture all’interno del sottopasso sono un uomo di 37 anni che è stato trasportato in stato cosciente in ambulanza all’ospedale Di Maria di Avola ed un ragazzo di 20 anni trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania le cui condizioni sono apparse subito molto gravi ed è attualmente in prognosi riservata.

Sono appena stati ultimati i rilievi sul luogo del violentissimo impatto tra i due mezzi e concluse le operazioni di bonifica del sottopasso sulla ss 115 che in questo momento è ritornato percorribile.