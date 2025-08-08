Il 9 agosto Gela in festa per l’ordinazione presbiteriale del giovane don Sergio Morselli

Sabato 9 agosto, la città di Gela e la Diocesi di Piazza Armerina saranno in festa per l’ordinazione presbiterale di un nuovo giovane sacerdote. Alle 18:30, nella Chiesa Madre, il Vescovo monsignor Rosario Gisana consacrerà don Sergio Morselli, 30 anni, che nell’aprile dello scorso anno ha ricevuto il diaconato. Don Sergio sta attualmente completando i suoi studi di dottorato in Teologia Ecumenica presso l’università di Tubinga, in Germania.

Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità locale, che da anni non assisteva a un’ordinazione sacerdotale. La consacrazione di don Sergio è un segno tangibile di speranza e un’iniezione di nuova vita per la Chiesa locale.

In vista dell’ordinazione e per sostenere spiritualmente don Sergo, è stata organizzata una Veglia di preghiera e di adorazione eucaristica. L’evento si terrà venerdì 8 agosto alle 20:30 sul lungomare Federico II di Gela, nei pressi del Lido Sport Center.

Sarà un’occasione speciale per invocare lo Spirito Santo, chiedendo che susciti nuove vocazioni e che accompagni don Sergio nel suo cammino. I fedeli dell’intera città e della Diocesi sono invitati a partecipare a questo momento di profonda fede e comunione, rafforzando così il legame con il nuovo sacerdote e la preghiera per il futuro della comunità. Prima Messa

Domenica 10 agosto, alle ore 19.00, presso la chiesa di Sant’Agostino in Gela, il novello gelese presiederà la sua prima Messa.