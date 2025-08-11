Salute

Gela, congresso cittadino di Forza Italia: Enzo Cirignotta eletto segretario, il plauso di Michele Mancuso

Redazione

Lun, 11/08/2025 - 04:13

Forza Italia a Gela volta pagina con un congresso cittadino molto partecipato, che segna la fine della lunga fase commissariale e apre una nuova stagione politica. In un clima di confronto e condivisione, la comunità azzurra ha scelto di affidare la guida a Enzo Cirignotta, eletto per acclamazione. L’assise, presieduta da Giuseppe Anzalone, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti politici locali e la presenza del deputato regionale Michele Mancuso. Nominato anche il vice segretario cittadino, il dott. Carlo Romano.

“È stata una giornata storica per la politica gelese – afferma Michele Mancuso – perché finalmente si è celebrato un congresso cittadino, un evento che mancava da troppo tempo, soprattutto in Forza Italia, dove per anni la guida è stata affidata a un commissario. Adesso avremo un segretario cittadino, il dott. Enzo Cirignotta, persona equilibrata e perbene, che saprà dare una spinta in avanti a una squadra numerosissima, composta da 30 componenti del direttivo. Un gruppo che vede il coinvolgimento di tante persone, professionisti, imprenditori, giovani e donne.

Desidero rivolgere un plauso e le mie più vive congratulazioni a Cirignotta per il nuovo incarico: sono certo che saprà affrontarlo con competenza e dedizione. Gela è anche la città che esprime il segretario provinciale di Azzurro Donna e di Forza Italia Senior, e questo è segno di un grande fermento politico. Come forza di centrodestra ci poniamo in contrapposizione all’attuale amministrazione a guida PD–5 Stelle, ma con la volontà di essere costruttivi, nell’interesse della città, andando oltre i colori politici”.

“Questo congresso – conclude Michele Mancuso – segna un punto di svolta per Forza Italia a Gela. Da oggi, con una guida legittimata e una squadra compatta, possiamo guardare con fiducia alle sfide future, mettendo sempre al centro il bene della comunità”.

