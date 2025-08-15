Delia. Incontro conclusivo del Centro Estivo 2025 “Fun & Fit, l’estate ti fa muovere” con tema lo Sport

DELIA. Si è svolto l’incontro conclusivo del Centro Estivo 2025 “Fun & fit. L’estate che ti fa muovere”Una settimana ricca di appuntamenti per i numerosi bambini e ragazzi che ne hanno preso parte. Un’esperienza di sano divertimento, confronto, socialità ed inclusione, durante la quale i nostri giovani hanno avuto anche la possibilità di sperimentare nuove discipline sportive e di stringere nuove amicizie.

Tema principale del Centro Estivo è stato quest’anno lo SPORT, strumento fondamentale per la salute fisica e mentale ma anche per sviluppare competenze sociali e di cittadinanza attiva delle nuove generazioni.Calcio, pallavolo, rugby, padel, calcio tennis le discipline sportive in cui i bambini e i ragazzi si sono cimentati, grazie alla professionalità di maestri esperti. Non sono mancati giochi vari con l’acqua, percorsi a ostacoli e attività artistiche e ludico-ricreative per far divertire anche i meno sportivi.

E non poteva mancare la sorpresa del gelato e dello zucchero filato, che ha dilettato tutti per concludere in dolcezza questa bellissima esperienza.Un sentito ringraziamento va al dott. Antonio Asaro, titolare della Petiliana Football, e alla dott.ssa Floreana Fazio, sua moglie, per aver gestito il progetto con competena e serietà, a tutti i professionisti e gli animatori, ai genitori e, non in ultimo, agli assessori Daniela Gallo, Paolo Lauricella e Deborah Lo Porto per l’impegno profuso.

Presente per il saluto finale, assieme all’assessore Gallo, anche il vice presidente del Consiglio Comunale Antonio Drogo. L’Amministrazione comunale da appuntamento alla prossima estate per un’altra ricca e divertente occasione di crescita.