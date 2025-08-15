Cincinnati, sorpresa per Sinner. In semifinale sfida con Atmane

(Adnkronos) –

Un carneade contro Jannik Sinner in semifinale nell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il francese Terence Atmane, 23enne numero 136 del ranking, domani sabato 16 agosto sfiderà il numero 1 del mondo per un posto in finale. Atmane, proveniente dalle qualificazioni, nei quarti ha battuto il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, per 6-2, 6-3. Il mancino transalpino, al miglior torneo della carriera, continua la sua incredibile cavalcata sul cemento dell'Ohio dopo aver superato l'americano Taylor Fritz negli ottavi. "Non credo che le parole possano descrivere come mi sento in questo momento", ha detto Atmane dopo la vittoria contro Rune. Per il francese, che prima di Cincinnati nel 2025 aveva giocato 5 match nel circuito con 4 sconfitte, arriva la svolta della carriera: entrerà tra i primi 100 del mondo, con la prospettiva di salire fino al numero 69 e con la possibilità di accedere ai tabelloni principali dei tornei senza passare per le qualificazioni. Con l'accesso alla semifinale si è già assicurato un premio di 332mila dollari: in tutta la carriera da singolarista sinora aveva incassato 310mila dollari. "È davvero pazzesco, a dire il vero. Non riesco a crederci. Essere qui in semifinale di un Masters 1000, entrare nella Top 100 e ancora di più con la vittoria di stasera… Tutto questo significa anche un sacco di soldi per me, quindi sarà molto utile per la mia carriera. Significa molto per me. Sono molto emozionato", ha ammesso. Contro Rune, ha sfruttato in particolare il suo dritto (14 vincenti) e ha mostrato un'eccellente mobilità in campo. Basterà contro Sinner? "Dopo la vittoria contro Fritz non ho praticamente chiuso occhio. Sto cercando di godermi il momento, non ho niente da perdere. Sono l'outsider in ogni partita, questo torneo mi può dare tanta fiducia per il resto della stagione e per la mia carriera". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)