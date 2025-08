Cgil. “Il finanziamento di 8.847.200 euro al Comune di Gela è una grande opportunità, disponibili ad una collaborazione attiva”

Riceviamo e pubblichiamo nota del Segretario Generale Spi Cgil Caltanissetta Paolo Anzaldi sul via libera al decreto di finanziamento di quasi 9 milioni di euro a favore di Gela con i fondi FSE e FESR.

“La Corte dei Conti ha dato nei giorni scorsi il via libera al Decreto che riconosce al comune di Gela un finanziamento pari a € 8.847.200 a valere sui Fondi FSE e FESR di cui al Programma Nazionale PN Metro + 2021/2027.

Il comune di Gela è uno dei 7 comuni siciliani individuato dal Programma quale Città Media del sud.

Il segretario generale dello Spi Cgil di Caltanissetta, Paolo Anzaldi, ritiene che il finanziamento rappresenti una formidabile opportunità per sperimentare attività di innovazione sociale che si potrebbero replicare in altri comuni della provincia nissena.

Tale ragione, aggiunge Anzaldi, ci induce nei prossimi giorni a richiedere un incontro all’Amministrazione Comunale al fine di definire insieme agli altri soggetti della rappresentanza sociale l’avvio delle procedure per l’attivazione definitiva del finanziamento e l’inizio delle attività previste siano esse infrastrutturali, sia di quelle delle attività vere e proprie.

Va riconosciuto all’Amministrazione, conclude Anzaldi, di avere fatto un buon lavoro per non perdere il finanziamento, anche se avremmo gradito un coinvolgimento nella fase preparatoria.

Come Spi Cgil di Caltanissetta rassegniamo, in ogni caso, così come fatto nel passato, la piena disponibilità alla collaborazione attiva affinché questa occasione di riscatto non vada perduta”.