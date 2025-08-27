Cani uccisi a Naro e Messina: Codacons e Assofido chiedono pene esemplari e lanciano task force legale

Due episodi drammatici avvenuti in Sicilia nelle ultime ore hanno suscitato profonda indignazione: a Naro (Agrigento) un cane randagio è stato sgozzato in strada, mentre a Messina un altro cane è stato trovato morto all’interno di una valigia, ucciso con un colpo d’arma da fuoco.

Il Codacons, insieme ad Assofido, esprime ferma condanna e sollecita l’irrogazione di pene esemplari nei confronti dei responsabili, chiedendo l’applicazione rigorosa delle norme penali a tutela degli animali (artt. 544-bis e 544-ter c.p.).

“Siamo di fronte a fatti di gravità estrema che offendono la coscienza collettiva — dichiara il giurista Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons —. È indispensabile che la magistratura e le forze dell’ordine intervengano con la massima severità. Per questo il Codacons, insieme ad Assofido, ha istituito una Task Force legale incaricata di seguire da vicino le indagini e i procedimenti giudiziari, costituendosi parte offesa per assicurare giustizia e certezza della pena”.

Contestualmente è stato attivato uno sportello per le segnalazioni di maltrattamenti sugli animali, contattabile via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al 371 5201706, con l’obiettivo di raccogliere denunce, offrire assistenza immediata e garantire supporto legale ai cittadini.

Il Codacons e Assofido ribadiscono infine la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni e società civile per contrastare in maniera sistematica la violenza sugli animali e promuovere una cultura fondata sul rispetto e la tutela degli esseri viventi.