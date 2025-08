Campofranco. Il 6 agosto alle 21 Fiaccolata per la Pace e la Fratellanza dei Popoli”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha organizzato per questa sera, 6 agosto, alle ore 21 una Fiaccolata per la Pace e la Fratellanza dei Popoli, con partenza dalla sede municipale di via Piave, 94.

L’iniziativa rappresenta il primo dei due eventi previsti nell’ambito del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dall’associazione locale Sicilia Nu Cori in collaborazione con il CIOFF, e vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da diverse parti del mondo: Timor Est, Cile, Iraq, Egitto e Italia.

La fiaccolata si concluderà con l’accensione del Braciere della Pace e un breve momento di preghiera e riflessione spirituale, simbolo di unione tra i popoli e speranza per un futuro di fratellanza e dialogo.