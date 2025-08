Campofranco. Complimenti per il primo “Gran Galà in Bianco” davanti Fontana della Rinascita

CAMPOFRANCO. Un evento riuscito in maniera egregia. È il primo Galà in Bianco che s’è svolto nella fascinosa cornice della Fontana della Rinascita. L’Amministrazione Comunale di Campofranco, nell’occasione, ha espresso la sua profonda soddisfazione per la riuscita del primo “Gran Galà in Bianco”, che ha visto la partecipazione ordinata e calorosa di circa 70 campofranchesi.

L’evento, ideato per valorizzare l’eleganza, la socialità e l’identità del nostro paese, ha unito buon cibo, musica dal vivo e spirito di comunità. Ogni partecipante, previa prenotazione, ha avuto la possibilità (con il suo tavolo) di scegliere se portare con sé pietanze preparate in casa oppure ordinare da uno dei ristoranti del territorio, dando vita a una cena conviviale e originale, immersa in un’atmosfera raffinata e accogliente.

La scelta del luogo ha avuto un valore simbolico fortissimo: la Fontana della Rinascita, da sempre emblema del nostro paese, è stata per una sera il cuore pulsante della festa. L’Amministrazione intende riqualificare e ripristinare pienamente il funzionamento della fontana già nel corso della prossima estate, restituendo decoro e piena funzionalità ad un luogo di grande significato e bellezza.

Il clima della serata è stato magico: tra tavole imbandite di bianco, luci soffuse e il sottofondo musicale offerto da Lillo ed Elisa Guagenti, accompagnati con maestria dal M° Franco Nuara, Campofranco ha vissuto un momento di grande armonia e partecipazione conclusa in allegria con i balli di gruppo, che hanno coinvolto tutti i presenti in un finale spontaneo e gioioso, a conferma dello spirito inclusivo dell’iniziativa.

L’assessore Caltagirone, promotore e coordinatore dell’evento e il dipendente comunale Massimo Malta hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata, al punto che l’Amministrazione comunale si augura che il Gran Galà in Bianco diventi una nuova tradizione campofranchese, capace di unire bellezza, partecipazione e valorizzazione dei luoghi simbolo della comunità.