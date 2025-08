Caltanissetta. Uisp, concluso “Amici in campo, uniti per lo sport e la pace”, evento ludico motorio nell’ambito del progetto “Tran-Sport”

CALTANISSETTA. Si è conclusa “Amici in campo, uniti per lo sport e la pace” la prima serie di eventi ludico motori organizzata dal Comitato territoriale UISP di Caltanissetta in seno al progetto nazionale TRAN-SPORT – supportare i processi di coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile attraverso la transizione sportiva.

Gli eventi, dedicati a bambini, ragazzi e adulti, si sono svolti nei quartieri Balate- Pinzelli e San Luca lungo tutto il mese di luglio e hanno visto la cittadinanza diventare protagonista di tornei di calcetto e basket, giochi in circuito e diverse attività ludico motorie.

“La partecipazione alle attività del luglio appena trascorso- afferma il presidente del Comitato territoriale UISP di Caltanissetta Alfonso Tumminelli- è stata molto ampia e significativa. Bambine e bambini, giovani e anche persone più adulte, hanno abbracciato l’iniziativa e l’hanno fatta loro, confermando una volta di più come lo sport possa essere importante strumento di incontro e aggregazione sociale e di come la città di Caltanissetta abbia bisogno che venga sempre stimolata la partecipazione collettiva. Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti dei comitati di quartiere Santo Gatto e Nello Ambra che hanno sostenuto le attività con entusiasmo e concretezza” conclude Tumminelli.

Favorire l’inclusione sociale, il dialogo tra comunità e la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso il linguaggio universale dello sport è uno degli obiettivi principali del progetto nazionale TRAN-SPORT, a cui il Comitato territoriale di Caltanissetta ha aderito. Il Coordinatore territoriale UISP del progetto TRAN-SPORT, Vincenzo Sapienza, afferma infatti: “L’attività ‘Amici in campo’ ha dimostrato che anche nella nostra città è possibile trasformare gli spazi pubblici in luoghi di crescita sociale e scambio collettivo.

Da sempre UISP lavora affinché lo sport sia veicolo di coesione sociale e promuove valori fondamentali come la pace, l’inclusività, il rispetto Il progetto nazionale TRAN-SPORT – supportare i processi di coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile attraverso la transizione sportiva – promosso da UISP e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al quale il Comitato territoriale UISP di Caltanissetta ha aderito, proseguirà per tutto il 2025. Le attività territoriali del progetto riprenderanno dopo la pausa estiva reciproco.”