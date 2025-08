Caltanissetta. Tariffa suolo pubblico abbattuta dell’80% a favore di attività commerciali proponenti iniziative culturali, artistiche e sportive

CALTANISSETTA. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, sensibile alle necessità di tutte le attività produttive locali, intende incentivare il movimento turistico e commerciale anche attraverso la valorizzazione di eventi di intrattenimento in grado di stimolare la crescita culturale della collettività.

Proprio al fine di favorire questo processo e di rendere più ampia l’offerta di manifestazioni culturali a disposizione di cittadini e turisti, i titolari degli esercizi pubblici della città potranno usufruire di un’importante riduzione del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico.

Le attività economiche locali, infatti, potranno richiedere l’abbattimento dell’80% della relativa tariffa ordinaria in occasione di iniziative culturali, artistiche e sportive che si svolgeranno all’interno dei propri “Dehors” autorizzati dal mese di agosto fino al 15 dicembre 2025.

Un’agevolazione conforme a quanto espresso dall’art. 41 lettera l) del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” dell’Ente e ripristinata grazie all’impulso dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo: “Nel periodo estivo a Caltanissetta si registra un afflusso maggiore di persone dovuto alla presenza dei tanti emigrati di ritorno dall’estero da altre regioni d’Italia. Come Amministrazione, abbiamo il dovere di mettere a disposizione dei nostri commercianti tutti gli strumenti necessari per tradurre questo movimento in opportunità di azione imprenditoriale, così da creare le condizioni affinché si possa sviluppare l’economia locale.

L’abbattimento dell’80% – conclude Delpopolo – è senz’altro un’occasione che facilita l’organizzazione di iniziative di intrattenimento presso gli spazi di ristoro annessi ai locali, a beneficio non solo dei commercianti ma anche della nostra intera comunità, in quanto una maggiore iniziativa culturale contribuisce a una più efficace promozione del nostro territorio”.

Per ottenere la suddetta riduzione della tariffa per le occupazioni temporanee del suolo pubblico è necessario presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttiva) del Comune di Caltanissetta una proposta di un apposito programma dell’attività di intrattenimento che si intende realizzare. La richiesta è subordinata alla conseguente approvazione da parte dello stesso ufficio.