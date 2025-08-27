Caltanissetta. Studentessa universitaria tirocinante presso il Comune ne sta catalogando e riordinando il patrimonio artistico

CALTANISSETTA. Gaia Scrofani, studentessa della Facoltà di Storia dell’arte dell’Università degli studi di Palermo, nell’ambito del Progetto Formativo e di Orientamento previsto dal piano di studi, sta svolgendo un tirocinio al Comune di Caltanissetta.

L’intento è quello di potenziare le sue competenze relative al sistema di catalogazione, riordino e inventariazione utilizzato per le opere d’arte e, al contempo, catalogare i beni comunali del patrimonio artistico, già in possesso del Comune di Caltanissetta, in vista dell’allestimento di una mostra d’arte.

A tal fine la studentessa sta avendo la possibilità di osservare, ricercare e catalogare le opere presenti a Palazzo del Carmine e nei locali adibiti a uffici che si trovano in via Duca degli Abruzzi, via A. De Gasperi e Largo Barile ma anche di effettuare ricerche tra gli archivi storici della biblioteca comunale Luciano Scarabelli.

La mostra sarà un evento culturale che offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere gli artisti del proprio territorio.

Oltre a Francesco Guadagnuolo si annoverano, tra gli altri artisti, Antonio Amico, Totò Amico, Giuseppe Burgio, Oscar Carnicelli, Girolamo Ciulla, Girolamo Di Cara, Francesco Fiandaca, Pino Lo Monaco, Gianni Meloni, Lillo Signorello e Franco Spena.