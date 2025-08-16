Caltanissetta, oggi l’ultimo saluto a Mario Sicilia. Avviata raccolta fondi dei colleghi del 139° corso Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

CALTANISSETTA – Oggi, sabato 16 agosto, alle ore 16, la Cattedrale di Santa Maria la Nova accoglierà i funerali di Mario Sicilia, il 31enne carabiniere nisseno tragicamente deceduto in un incidente stradale avvenuto a Mantova. La città intera si stringerà attorno alla sua famiglia per un ultimo, commosso saluto.

La morte di Mario ha lasciato un vuoto profondo non solo nei suoi cari e negli amici, ma anche tra i colleghi e i compagni del 139° corso Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, con i quali aveva condiviso un legame indissolubile. Proprio loro hanno voluto avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, destinata a sostenere la compagna Viviana e la piccola Emma, la figlia di appena due anni che Mario lascia.

Un’iniziativa che ha riscosso subito grande partecipazione: ad oggi sono già state superate le 14.200 euro di donazioni, con oltre seicento contributi provenienti da ogni parte d’Italia, segno di quanto il giovane militare fosse stimato e amato.

La raccolta fondi è raggiungibile al link: GoFundMe – Mario Sicilia.