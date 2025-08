Caltanissetta inserita nel report annuale dell’amministrazione di Rochester (USA) per i suoi tesori artistici e culturali

CALTANISSETTA. La Città di Caltanissetta è stata inserita nel report annuale dell’amministrazione di Rochester e messa in luce per i suoi tesori artistici e culturali.

Una novità importante per la quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro ha inteso ringraziare l’amministrazione di Rochester per aver ulteriormente sottolineato il legame che unisce le due città sottolineando la voglia di continuare a creare un “ponte” culturale, sociale e umano.

La città di Caltanissetta, a maggio, aveva accolto il delegato dell’ufficio del Sindaco di Rochester e referente per i programmi internazionali di gemellaggio Michael Leach, arrivato dall’America per conoscere meglio il territorio e i suoi prodotti.

Un’opportunità per rinsaldare un’unione che la Giunta comunale nissena desidera rendere sempre più concreta con iniziative e progetti.