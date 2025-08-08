Caltanissetta, incidente sulla SS626: un morto

Incidente mortale lungo la strada statale 626 “Della Valle del Salso”, dove il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza di Caltanissetta. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il sinistro, avvenuto al km 13,000, ha coinvolto più veicoli e causato il decesso di una persona. Sul posto sono presenti il personale di Anas, le forze dell’ordine e il 118, per il ripristino della regolare circolazione. (ITALPRESS).