Caltanissetta. Il 28 agosto quinto e ultimo turno del XX° Torneo interno di Risiko presso Eclettica Street Factory

CALTANISSETTA. Giovedì 28 agosto dalle ore 20.30 (start 20,45), presso Eclettica Street Factory, si giocherà il quinto ed ultimo turno del XX° torneo interno (campionato periodico). Dopo la pausa estiva, intramezzata dall’open “Sotto le stelle cadenti” che ha avuto un gran successo, si ricomincia con il XX° torneo che alla sua conclusione, l’11 settembre, definirà la composizione della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si svolgerà nel mese di novembre a Bergamo.

Il torneo strutturato in cinque turni di gioco con lo scarto di una partita ( o per assenza o per peggiore risultato) vedrà accedere direttamente in finale i primi due della classifica, accedono in semifinale i giocatori e le giocatrici che si piazzeranno dal terzo al nono posto ed il giocatore o la giocatrice classificato dal decimo posto in giù che, avendo disputato almeno due partite, avrà realizzato il miglior risultato (in una partita) assoluto.

Allo stato attuale la classifica vede al comando Andrea Kiswarday con 598,5 punti, secondo Gabriele Taschetti con 424,75, terzo Giancarlo Ciulla con 396 punti, quarto Maurizio Giunta con 393,5 punti e quinto Luigi Tricoli con 391 punti. I primi quattro ancora devono scartare un risultato. Una classifica ancora molto fluida specialmente per la conquista del secondo posto che dà l’accesso diretto alla finale.

“ Si sta concludendo il XX° Torneo e un anno di attività gestita dal nuovo direttivo. – dichiarano dal direttivo- E’ stato difficile ma con l’aiuto dei responsabili nazionali e di tutti i soci del Club siamo riusciti a portare avanti un’attività che ha visto in primis l’organizzazione del Master e del relativo Open, la partecipazione alla Festa di Primavera con tanti tavoli di promozione del gioco e l’organizzazione di un Open dedicato.

Non ci siamo fermati neanche durante il mese di agosto organizzando un Open denominato “Sotto le Stelle Cadenti” sabato 9 agosto, grazie alla disponibilità di un socio e a sua moglie che hanno ospitato, in una location affascinante per il panorama offerto, l’evento che speriamo di ripetere entro il mese di settembre. Siamo anche orgogliosi di comunicare- continuano dal direttivo- che nella classifica del Ranking Nazionale Live, composta da giocatori e giocatrici che giocano nei 33 Risiko Club Ufficiali italiani, su 1300 classificati ben quattro giocatori figurano tra i primi cento posti: Andrea Kiswarday, Maurizio Giunta, Claudio Lombardo e Calogero Maira. Questo ci riempie di gioia e soddisfazione”.

Quindi appuntamento per tutti giovedì alle 20,30 da Eclettica Street Factory di via Rochester.