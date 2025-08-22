Caltanissetta, i consiglieri provinciali azzurri: “Burgio distorce i fatti, ma dimentica che la madre è assessore regionale di Forza Italia”

Si fa incandescente il clima politico in provincia di Caltanissetta. Lo dimostra la giornata di ieri, segnata dal botta e risposta tra il commissario provinciale della Lega, Leonardo Burgio, e il presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, nonché sindaco del capoluogo, Walter Tesauro, e dallo scambio di dichiarazioni tra il senatore Germanà e l’onorevole Michele Mancuso. In ogni caso si tratta di un ragionamento che resta circoscritto al livello provinciale: un confronto serrato su problematiche e dinamiche di natura locale, che hanno una loro valenza nel contesto nisseno ed esulano dal quadro regionale, pur se inevitabilmente osservate anche ai tavoli politici siciliani. Arriva adesso la presa di posizione dei consiglieri provinciali di Forza Italia al Libero Consorzio, che di seguito vi riportiamo.

In seguito alla revoca delle deleghe all’assessore della Lega Oscar Aiello e alla contestuale nomina del consigliere comunale di Forza Italia Marcello Mirisola come nuovo assessore della giunta Tesauro, non si placano le reazioni nel panorama politico provinciale. Dopo le dichiarazioni del commissario provinciale della Lega, Leonardo Burgio, intervengono i consiglieri provinciali di Forza Italia con una nota congiunta.

I consiglieri provinciali di Forza Italia, Filippo Balbo, Gianluca Miccichè, Salvatore Sardella e Rosario Sorce, prossimi delegati del Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, – dichiarano – riteniamo scomposte e ingiustificabili le prese di posizione della Lega, a livello provinciale e regionale, nei confronti del Presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, a seguito delle recenti scelte riguardanti la giunta comunale e del deputato regionale Michele Mancuso.

Troviamo assolutamente offensivo e inopportuno che un coordinatore provinciale della Lega, nella persona del sindaco Burgio, si permetta di rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa che ledono la figura del Presidente Tesauro, amministratore che fino ad oggi ha dimostrato serietà, equilibrio e ineccepibile impegno sia per la città capoluogo che per l’intero territorio provinciale.

Allo stesso modo – aggiungono – consideriamo fuori luogo e irricevibili le esternazioni rivolte al nostro deputato regionale, unico vero punto di riferimento e portatore di opportunità per il territorio. Noi quattro consiglieri siamo stati e continueremo ad essere sempre a disposizione, riconoscendo il lavoro e la dedizione con cui l’on. Mancuso ha rappresentato Forza Italia e la comunità nissena.

Riteniamo assurdo – proseguono i consiglieri – che tali dichiarazioni provengano proprio dal figlio dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, che si professa vicino a Forza Italia con il sostegno indiscusso dell’on. Mancuso, e che oggi si permette invece di restituire un quadro distorto e non veritiero della realtà, oltre che offensivo per le persone.

Per questo chiediamo – concludono Balbo, Miccichè, Sardella e Sorce – a Burgio di presentare ufficialmente le proprie scuse al Presidente Tesauro, all’on. Mancuso e soprattutto a Forza Italia, partito che noi rappresentiamo sin dalla sua nascita e che grazie al lavoro dei consiglieri, dei sindaci, degli amministratori e dei tanti amici della provincia di Caltanissetta ha sempre raggiunto risultati ben oltre il 20% in ogni competizione elettorale, senza l’apporto né di Burgio né dell’assessore Faraoni che soltanto oggi ha scelto di dichiararsi in Forza Italia.

I consiglieri provinciali di Forza Italia

Filippo Balbo

Gianluca Miccichè

Salvatore Sardella

Rosario Sorce