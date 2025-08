Caltanissetta. Convocato il Consiglio comunale per il 6 agosto alle ore 18

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo dell’1 agosto, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per mercoledì 6 agosto alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.

Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare:



1. Proposta di deliberazione n. 72 del 10/07/2025: “Tribunale Civile di Caltanissetta: causa civile tra Di Vincenzo SRL in confisca definitiva e Comune di Caltanissetta R.G. n. 1229/2011 Sentenza n. 711/2022. Corte d’Appello di Caltanissetta: causa civile tra Di Vincenzo SRL in confisca definitiva e Comune di Caltanissetta R.G. 378/2011 Sentenza n. 15/2019. Approvazione schema di transazione per la definizione dei contenziosi”:

2. Proposta di deliberazione n. 27 del 01/04/2025: “Approvazione del manuale di immagine coordinata e identità visiva dell’Ente e relativo regolamento”;

3. Proposta di deliberazione n. 71 del 10/07/2025: “Mozione – Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo nel Comune di Caltanissetta”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web:https://caltanissetta.consiglicloud.itMunicipium.