Caltanissetta. Consegnati lavori per il parcheggio del terminal bus extraurbano: l’impresa avvierà i lavori il 1° settembre senza disagi alla viabilità

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto, del Dirigente ai LL.PP. del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella e del referente dell’ufficio tecnico Roberta Mantione, ha ufficialmente consegnato alla ditta aggiudicataria l’area di circa 9.000 mq che si trova tra Via N. Colajanni e Via Rochester che sarà destinata alla realizzazione di un parcheggio da adibire a importante nodo di interscambio attraverso la realizzazione di un terminal bus extraurbano.

Si tratta del primo grande progetto della Giunta Tesauro che rigenera un’area abbandonata utilizzando i finanziamenti erogabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ammontano a circa 3 milioni di euro. “Il progetto, in sinergia con il Dirigente ai LL.PP. del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella e i tecnici, è stato rimodulato per l’interesse dell’intera città e non perdere anche la seconda quota di finanziamenti concessi ma da utilizzare entro determinati limiti temporali – ha spiegato l’assessore Adornetto -. Ci teniamo a sottolineare che le attività si svolgeranno tutte all’interno dell’area interessata e, pertanto, non ci sarà alcun disagio per la cittadinanza o la viabilità”.

I lavori della ditta aggiudicataria inizieranno il 1 settembre 2025 e riguarderanno la rimodulazione e la rigenerazione dell’area, la regimentazione delle acque, la realizzazione di un fabbricato destinato a biglietteria e la realizzazione di un area a parcheggio con ingresso e uscita dalla Via Colajanni in cui insisteranno tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione di uno solo degli edifici avente la stessa posizione e forma planimetrica di quello demolito.