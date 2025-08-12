Caltanissetta. Ci lascia Mario Sicilia, il carabiniere nisseno 32enne è morto in un violento scontro auto-moto

L’incidente mortale avvenuto questa mattina a Mantova, intorno alle 10, in cui ha perso la vita il carabiniere 32enne Mario Sicilia, sta destando profonda commozione anche a Caltanissetta, sua città d’origine, dove il padre Giuseppe è molto conosciuto e stimato per il suo ruolo di funzionario dell’Asp all’Ufficio di Igiene Pubblica.

Il tragico schianto si è verificato lungo viale Pompilio, nei pressi dell’ingresso della clinica San Clemente. Secondo una prima ricostruzione, Sicilia era in sella alla sua Yamaha di grossa cilindrata in direzione Cinciana quando, all’altezza del parcheggio della clinica, una Fiat Doblò proveniente dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra per entrare nell’area, tagliandogli la strada. L’urto, inevitabile, è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Le condizioni del giovane militare sono apparse fin da subito disperate: i sanitari hanno tentato di rianimarlo sul posto e lo hanno poi trasferito in ambulanza al vicino ospedale, dove però è giunto già privo di vita.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna di 75 anni, residente in provincia, che si trovava sul sedile passeggero della Fiat Doblò; è stata portata in ospedale con diversi traumi. Illeso il marito 77enne, alla guida dell’auto.

Mario Sicilia lascia la moglie e una bambina di due anni. Alla famiglia, e in particolare a Peppe, va l’abbraccio e il cordoglio della redazione de Il Fatto Nisseno e del suo editore Michele Spena.