Caltanissetta. Celebrato al Foyer del Comune doppio matrimonio di due fratelli con due sorelle

CALTANISSETTA. Un sogno d’amore che diventa realtà: è quello che hanno coronato Simona, Andrea, Paola e Luca che questo pomeriggio, al Foyer del Comune di Caltanissetta, hanno detto un sincero, emozionato e deciso “Sì”. Fratelli e sorelle, non soltanto davanti alla legge ma uniti da legami di sangue.

E sì, perché, il Comune di Caltanissetta ha accolto un doppio matrimonio che, per la prima volta, è stato celebrato tra due sole famiglie. Due sorelle, Simona e Paola Lo Piano, e due fratelli, Andrea e Luca La Pira si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno creato due coppie sempre più solide e affiatate.

Negli anni, hanno costruito un legame profondo “a due” ma sempre camminando in binari paralleli. La conferma di questo amore, giunta con il matrimonio, per loro non poteva che essere vissuta in contemporanea diventando, ancora una volta, gli uni testimoni degli altri.

Da parte dell’assessore comunale Tilde Falcone è arrivato l’augurio di un futuro radioso e ricco di felicità per le due coppie di sposi che, a loro volta, hanno spiegato che il loro matrimonio è cresciuto con amore e costanza e che oggi s’è finalmente coronato il loro sogno d’amore. Un’emozione doppia per un evento unico nel suo genere.