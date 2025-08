Calcio a 5. Partecipato e condiviso lo stage della Nissa FC Futsal

Grande successo per lo stage firmato NISSA FC Futsal. Molti partecipanti hanno preso parte al primo appuntamento della nuova stagione, un’occasione importante per tutti gli appassionati e gli atleti in erba della disciplina. Sotto la guida esperta di mister Giuseppe La Mendola, alla presenza del responsabile del progetto, il già presidente della Nissa Arialdo Giammusso, il gruppo ha potuto migliorare tecniche individuali e strategie di gioco collettive.

La presenza di un allenatore qualificato come La Mendola ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale, in quanto ha permesso ai ragazzi di apprendere non solo aspetti tecnici, ma anche tattici, con particolare attenzione al gioco di squadra e alla gestione delle diverse situazioni di campo. Lo stage si è rivelato un momento di crescita e confronto, in cui ogni partecipante ha potuto mettere alla prova le proprie capacità, ricevere consigli personalizzati e sviluppare un maggiore spirito competitivo.

L’evento ha inoltre promosso l’inclusione e la socializzazione tra i giovani atleti, rafforzando il senso di appartenenza alla Nissa e stimolando la passione per il futsal a livello locale. Una giornata intensa, ricca di impegno e motivazione, che ha sicuramente lasciato un segno positivo in tutti i partecipanti.