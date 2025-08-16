Butera. Per le festività del santo patrono San Rocco servizio di navetta gratuito per i fedeli

BUTERA. Anche per quest’anno, i cittadini e i graditi ospiti provenienti da altre città, in occasione delle festività del Santo Patrono San Rocco, oggi 16 Agosto, potranno usufruire di servizio navetta gratuito gentilmente offerto dalla ditta Messina dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Il servizio dal Piano Fiera proseguirà gratuitamente con ditta esterna fino alle ore 1:00 del 17 Agosto.
Inoltre l’amministrazione offre gratuitamente anche navetta dal parcheggio cimitero dalle ore 18:00 del 16 Agosto alle ore 1:00 del 17 Agosto.