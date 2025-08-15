BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha consegnato la “sciabola d’onore” al generale Marcello Cannizzaro. La cerimonia s’è svolta nel Cine Teatro “Don Giulio Scuvera” alla presenza anche del vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, degli ufficiali dell’Esercito, i tenente colonnello Franco e Garagliano, per i Carabinieri del tenente colonnello Menta e del capitano Mangione, del comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo Febbraio, del Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Ferruccio, del maggiore Statella della Guardia di Finanza, del vice questore Emma della Polizia di Stato, del già Capo della Polstrada Sicilia orientale, dott. Gaetano Cravana, del Commissario Gatto della Polizia penitenziaria e del Comandante del corpo dei Vigili urbani dott. Scebba.

Tra le autorità politiche presente il senatore Lorefice, il vice presidente dell’Ars Di Paola, e il deputato regionale Mancuso, oltre al Presidente della provincia e Sindaco di Caltanissetta, l’avv. Tesauro e i Sindaci di Niscemi e Riesi. Nel corso della manifestazione, parecchio apprezzata è stata l’esibizione della corale polifonica Magnificat di Riesi che s’è esibita in alcuni applauditissimi pezzi.

A moderare la cerimonia la dott.ssa Paola Sbirziola. Grande l’emozione per il generale Marcello Cannizzaro che, da buterese doc, s’è detto onorato dall’evento voluto dall’amministrazione comunale per consegnargli la “Sciabola d’onore”, simbolo di prestigio e tradizione, che è stata conferita dal sindaco al generale buterese come riconoscimento per meriti eccezionali.