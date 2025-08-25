Appello di Assostampa Nissena: stop a polemiche e attacchi ai colleghi sui social

Negli ultimi giorni il dibattito interno alla categoria giornalistica nissena ha acceso i riflettori sul ruolo e sulla responsabilità dei professionisti dell’informazione, soprattutto nell’utilizzo dei social network. A sottolinearlo è Assostampa Nissena, che – attraverso una nota firmata dal segretario provinciale Alessandro Silverio – lancia un chiaro richiamo alla correttezza e al decoro, invitando i colleghi a evitare derive che possano minare l’immagine della professione e il rispetto reciproco all’interno della categoria.

Assostampa Nissena intende rivolgere un appello a tutti i colleghi giornalisti, invitandoli ad adottare un atteggiamento responsabile e rispettoso nelle interazioni sui social network.

Negli ultimi tempi, purtroppo, si è assistito a un crescente clima di tensione e contrapposizione all’interno della categoria, alimentato da polemiche e commenti offensivi diffusi pubblicamente sulle piattaforme social. Questo atteggiamento non solo mina il rispetto reciproco tra colleghi, ma rischia anche di arrecare un danno significativo all’immagine della professione giornalistica agli occhi dell’opinione pubblica.

Assostampa Nissena invita pertanto tutti i giornalisti ad astenersi da attacchi personali verso altri colleghi e a mantenere sempre un comportamento improntato al decoro, alla correttezza e al senso di responsabilità che la professione richiede. Non sono i social network le sedi opportune dove i giornaliste possano confrontarsi ed esprimere le proprie opinioni.

Nel caso in cui questo clima di tensione dovesse persistere, l’Associazione si riserva di inoltrare dettagliate segnalazioni all’Ordine dei Giornalisti della Sicilia, affinché vengano valutate eventuali violazioni deontologiche.

Confidiamo nella collaborazione e nel buon senso di tutti i colleghi per il bene della categoria.

Il Segretario Provinciale di Assostampa Nissena

Alessandro Silverio