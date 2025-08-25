Andrea Di Caro, orgoglio di Caltanissetta: è ancora Campione Italiano Supersalita Motori Moto

Caltanissetta può alzare la voce dell’orgoglio: il giovane talento nisseno Andrea Di Caro si conferma per il secondo anno consecutivo Campione Italiano Supersalita 2025 nella categoria Motori Moto, regalando alla città un’altra pagina di sport indimenticabile.

Il portacolori della CST Sport, già tricolore nel 2024, ha conquistato il titolo grazie al successo in Gara 2 a Gubbio, stabilendo anche il nuovo primato del tracciato: 4.150 metri percorsi in 1’40”55 al volante della sua Nova Proto NP 03 Aprilia.

Una vittoria che profuma di consacrazione per un ragazzo che, partito dalle strade e dai sogni di Caltanissetta, ha saputo farsi largo con intelligenza, determinazione e velocità, fino a diventare uno dei nomi più promettenti del panorama nazionale. Il suo 2025 è stato un percorso di maturità tecnica e costanza, impreziosito dai due podi assoluti conquistati a Luzzi e Rieti, traguardi considerati quasi impossibili per la sua cilindrata.

La strategia è stata decisiva: a Gubbio Di Caro ha rinunciato a prendere il via in Gara 1, condizionata dalla pioggia, per concentrare tutto su Gara 2 con l’asfalto asciutto. Una scelta rischiosa ma rivelatasi perfetta: con gomme slick e una guida chirurgica, ha sfoderato la salita ideale, che gli ha consegnato vittoria, titolo e record.

«Abbiamo deciso con Simone – ha spiegato Di Caro – di non partire in Gara 1 per una strategia di campionato. Quando il tracciato ha cominciato ad asciugarsi, abbiamo fatto la scelta più azzardata, montare le slick. Emozione unica il mio debutto a Gubbio, e così è arrivato questo secondo titolo… e il record.»

Alle sue parole si aggiunge la soddisfazione del coach e riferimento tecnico, Simone Faggioli: «Eravamo sulle spine fino all’ultimo per la scelta delle gomme, poi abbiamo deciso per la slick morbida. Andrea ha fatto una grandissima prestazione.»

Con questo successo, Andrea Di Caro non solo si conferma campione italiano, ma diventa simbolo di come Caltanissetta possa vantare un talento sportivo capace di competere ai massimi livelli, dando lustro alla città e accendendo la passione per il motorsport in tutto il territorio.