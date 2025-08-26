Alcaraz si rasa a zero: “Sembra Beckham”. Ma il nuovo look non piace a tutti

(Adnkronos) –

Nuovo Slam, nuovo look per Carlos Alcaraz. A poche ore dal suo esordio agli US Open 2025, dove sfiderà lo statunitense Reilly Opelka al primo turno, il tennista spagnolo si è presentato sul cemento del torneo americano con un nuovo taglio di capelli. Alcaraz ha scelto di rasarsi a zero, con un look che, a molti, ha ricordato quello sfoggiato da David Beckham nel 2000. Sui social infatti il nuovo taglio di Alcaraz è diventato virale, scatenando le reazioni di tifosi e appassionati. "Bentornato, David Beckham del 2000", ha scritto infatti un utente, mentre qualcun altro ha rivisto in lui Pepe, ex difensore portoghese del Real Madrid. Il popolo di X si è diviso tra chi ha apprezzato il coraggio di Alcaraz e chi preferiva, usando un eufemismo, la 'solita' chioma scura. Tanto che qualcuno ha scritto: "Carlos dovrebbe imparare da Sinner e utilizzare un cappello in campo". Sorpresi anche gli altri tennisti del circuito. L'americano Frances Tiafoe è stato infatti 'pizzicato' dalle telecamere degli US Open a fissare, sbalordito, la testa di Alcaraz, mentre Carlos si scioglieva in una risata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)