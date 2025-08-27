A Serradifalco, Niscemi e Butera servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio

CALTANISSETTA. Nell’ambito dei servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento e tese a garantire un alto livello di prevenzione e sicurezza urbana dettati dalle direttive ministeriali, condivise in sede di comitato dai vertici delle FF.PP. con il Prefetto di Caltanissetta e disposte con ordinanza del Questore Pinuccia Albertina Agnello, sono stati attuati servizi straordinari nei Comuni di Butera, Niscemi e Serradifalco, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e personale dell’Ispettorato del Lavoro Ufficio Provinciale di Caltanissetta.

In particolare, nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone, 36 veicoli, controllati 10 esercizi pubblici, elevate 10 sanzioni amministrative, 4 infrazioni al C.d.S. e adottati 3 provvedimenti di chiusura di attività commerciale in materia di sicurezza del lavoro. I predetti servizi, che tendono ad aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza, continueranno negli altri comuni della Provincia.