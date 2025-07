Villalba. Grande attesa per la Sagra del Pomodoro e della Lenticchia del 23 agosto. Istanze per stand espositivi entro l’8 agosto

VILLALBA: E’ uno degli eventi più belli e attesi dalla Comunità di Villalba e dagli amanti del buon gusto. E’ la 41^ edizione della Sagra del Pomodoro e della Lenticchia 2025 che si svolgerà a Villalba. E’ già partita la macchina organizzativa di un evento che ogni anno attira tantissime persone da ogni parte della Sicilia per gustare le due eccellenze villalbesi.

Il Comune ha fatto sapere che, anche quest’anno, in occasione della 41° Sagra del pomodoro e della 24° Sagra della Lenticchia, che si svolgeranno a Villalba il prossimo 23 agosto presso i locali della mensa scolastica, il Comune di Villalba metterà a disposizione delle aziende agricole degli stand espositivi per la promozione dei prodotti locali. Le aziende interessate a partecipare all’esposizione possono comunicare la propria disponibilità entro il prossimo 8 agosto. Per informazioni bisogna rivolgersi all’Assessore Silvana Calà.