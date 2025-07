Villalba. Convocato il Consiglio comunale per il 29 luglio

VILLALBA. E’ stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di inizio, per il giorno MARTEDI’ 29 LUGLIO 2025, ALLE ORE 19.00 nell’aula consiliare, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Nomina scrutatori.

2) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

3) Approvazione regolamento per la disciplina, gestione e raccolta differenziata rifiuti urbani.

4) Approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027.

5) Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell’ art. 175 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.

6) Salvaguardia ed equilibri di bilancio 2025/2027 – anno 2025 -assestamento generale art. 193 e art. 175 comma 8 del d.lgs. 267/2000

7) Interrogazione a firma del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 4019 del 13.06.2025.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione. E’ possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi alla piattaforma: https://villalba.consiglicloud.it/home.