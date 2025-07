Tour de France, oggi tredicesima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Tredicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, venerdì 18 luglio, dopo la frazione di alta montagna di ieri, iniziata ad Auch e terminata a Hautacam, che ha visto il trionfo dopo 180 chilometri di Tadej Pogacar, che si è ripreso così la maglia gialla strappandola a Ben Healy. I ciclisti affrontano oggi una tappa cronometro di 10,9 km, che parte da Loudenvielle e arriva a Peyraguides. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. La tredicesima tappa del Tour de France 2025 continua il trittico pirenaico che terminerà domani. Dopo la tappa di alta montagna questa volta i ciclisti affrontano una cronoscalata di 10,9 chilometri che partirà da Loudenvielle per arrivare a Peyraguides. Gli ultimi 8 km sono tutti in salita, con una pendenza media che sfiora l'8%. La cronometro ridisegnerà ulteriormente la classifica generale e sarà subito un'occasione di rivincita per Jonas Vingegaard, staccato sulle rampe dell'Hautecam dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Il dislivello da coprire per i ciclisti arriverà fino a 650 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La dodicesima tappa di oggi, venerdì 18 luglio, inizierà intorno alle 13.10, con l'arrivo previsto alle 17.30. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.