Temptation Island, Antonio distrugge il villaggio e crolla in un pianto. La reazione di Bisciglia

(Adnkronos) – La terza puntata di Temptation Island si è aperta con la coppia formata da Antonio e Valentina. Il giovane napoletano, dopo aver visto alcuni video della fidanzata, non è riuscito a mantenere la calma e si è lasciato andare a un lungo sfogo, sfociando in un pianto e distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse davanti. "Non mi ha elogiato un secondo. Io l'ho elogiata davanti a tutti. Da quello che vedo, l'unico che sta portando rispetto sono io", ha detto lui dopo aver visto la fidanzata ballare con uno dei tentatori. Antonio, dopo aver visto i video, è tornato nel villaggio e non è riuscito a trattenere la rabbia. Il giovane si è sfogato, lanciando oggetti e distruggendo così la scenografia del villaggio, cominciando dalla torcia sulla spiaggia. La telecamera puntata su Filippo Bisciglia ha mostrato la sua reazione. Il conduttore ha lasciato che il giovane si sfogasse, portandosi le mani tra i capelli, con sguardo perplesso. Fidanzati da circa un anno ma già alle prese con problemi di fiducia. È stata proprio Valentina a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia: "Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie perché sono certa che durante il programma lui sbaglierà", ha dichiarato. A incrinare il rapporto tra Valentina e Antonio, un episodio risalente all'inizio della loro relazione. Valentina ha raccontato alle telecamere di Temptation Island che Antonio le aveva detto di partire con un amico, ma in realtà il viaggio lo ha fatto con un'altra ragazza, "la sua fidanzata". A svelarle la verità fu proprio quest'ultima, che le scrisse sui social: "Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato". Due ragazze nello stesso momento? "Eh… può capitare", commenta lui.