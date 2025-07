Stretta della Polizia contro i parcheggiatori abusivi a Catania: 9 denunciati; sanzioni per oltre 8 mila euro

Stretta della Polizia di Stato contro i parcheggiatori abusivi a Catania. Sanzionate 10 persone in zone centrali e turistiche della città. Per cinque di loro è scattata la denuncia per violazione del DACUR, mentre altri nove sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via. Complessivamente elevate sanzioni per oltre 8mila euro e sequestrate le somme illecitamente incassate.

L’attività è stata effettuata dagli agenti della Squadra Volante anche a seguito delle segnalazioni ricevute tramite l’app “YouPol” della Polizia di Stato.