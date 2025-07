Stanziati 3 milioni di euro dalla Regione Siciliana per le borse di dottorato di ricerca in alta formazione artistica, musicale e coreutica

La Regione Siciliana ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per le borse di dottorato di ricerca in Alta formazione artistica, musicale e coreutica nell’anno accademico 2025-206. È stata pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale la seconda finestra dell’avviso 17 del 2024, che complessivamente, in Sicilia, ha destinato 6 milioni e 90 mila euro alle borse regionali di dottorato Afam per il biennio accademico 2024-25 e 2025-26. L’avviso è rivolto alle Accademie di belle arti e ai Conservatori con sede nell’Isola.

«Con la riforma voluta dal governo nazionale e dal ministro per l’Università e la ricerca – afferma l’assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano – lo scorso anno sono stati introdotti i dottorati di ricerca Afam, come già avviene per le Università e con l’avviso 17 li abbiamo finanziati per la prima volta. Il governo Schifani sta lavorando per incrementare le opportunità di accesso all’alta formazione anche nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche e diamo anche ai laureati delle Accademie e dei Conservatori la possibilità di accedere ai percorsi di dottorato.

Questa misura – aggiunge l’assessore – rappresenta uno strumento di crescita economica e culturale, perché incentiva la ricerca e l’innovazione e, in particolare, l’uso dell’Intelligenza artificiale anche in questo settore, puntando allo sviluppo di nuove conoscenze con l’obiettivo di arricchire il nostro patrimonio artistico e creativo». Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 23:59 del 26 agosto 2025, corredate della documentazione indicata all’articolo 7 dell’avviso, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.