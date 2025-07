Sommatino. Riaperto il Parco Urbano dopo la cattura di alcuni cani randagi

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto alla cittadinanza che, a seguito degli interventi da parte delle autorità competenti, all’interno del parco urbano, alcuni esemplari di cani randagi sono stati catturati in sicurezza e affidati alle strutture preposte, altri cani invece si sono allontanati.

Il parco urbano è dunque nuovamente accessibile a partire da oggi 27 Luglio. In precedenza, era stato chiuso in quanto alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di cani randagi in branco che potevano costituire potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.