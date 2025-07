Sommatino. Il 30 luglio serata speciale con I Teppisti dei Sogni in concerto

SOMMATINO. C’è grande attesa a Sommatino per il concerto di stasera 30 luglio alle ore 20 in Piazza Centrale. Nell’occasione si esibiranno i Teppisti dei Sogni in concerto. Un evento con tanta bella musica dal vivo nel contesto di un vero e proprio revival musicale all’insegna dei grandi successi.

Presenterà la serata Emanuele Cellauro nel contesto di un evento imperdibile tra energia, emozioni e tanta buona musica. La storica band proporrà i brani che l’hanno portata al successo negli anni ’70 con brani come Piccolo Fiore e altri che appartengono alla memoria musicale di intere generazioni.