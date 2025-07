Sicurezza Subacquea. Il sen. Pietro Lorefice (M5S): “Il Governo non crei l’ennesimo carrozzone”

Interviene sulla questione della sicurezza subacquea il senatore del M5S Pietro Lorefice: “Quella che potrebbe essere un’Agenzia strategica, utile a regolamentare un settore delicato come la subacquea professionale e la gestione delle infrastrutture strategiche sottomarine, il Governo la vuole trasformare nell’ennesimo poltronificio, ricettacolo di amici e parenti come un’ACI qualsiasi.

Un Governo – prosegue – che rifiuta perfino la proposta di operare alla luce del sole rendendo preventivamente disponibili i curricula dei candidati: nessuna evidenza pubblica, nessuna trasparenza, nessuna selezione per merito. Solo nomine fiduciarie.

Incomprensibile inoltre come non si sia coinvolto immediatamente l’ISPRA, l’INAIL, istituti, come altre strutture e organi d’eccellenza Italiana, di comprovata capacità in tema di sicurezza, tutela ambientale e infrastrutture, che dovrebbero essere valorizzati, non tenuti in panchina. Ancora una volta – ha concluso – questa maggioranza ha scelto gli amici e perso l’occasione di servire il Paese”.