Sicilia, Galvagno: “Funzione ARS mai sottoposta a interesse personale”

“La funzione di questo Parlamento non è mai stata messa in funzione di un interesse personale”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in apertura della seduta di oggi, in merito all’indagine che lo riguarda. “Sull’indagine non posso aggiungere altro per il mio rispetto doveroso verso gli uffici giudiziari che stanno svolgendo il loro lavoro”, ha aggiunto