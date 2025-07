Si tuffa nel canale Villoresi, morto 18enne a Garbagnate

(Adnkronos) – Un ragazzo di 18 anni è morto a Garbagnate (Milano) dopo essersi lanciato nel canale Villoresi. L’incidente è accaduto poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, i carabinieri di Garbagnate, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è morto. A quanto si apprende sono in corso le indagini da parte dei carabinieri dei Garbagnate per accertare le dinamiche dell’incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)