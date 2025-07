Serradifalco. Sistemato impianto di illuminazione a Led nella zona artigianale di contrada Banduto

SERRADIFALCO. Una piacevole novità per gli imprenditori che hanno i loro capannoni nella zona artigianale pubblica o privata di contrada Banduto, ma anche per quanti sono soliti recarsi nelle varie realtà artigianali della zona. E’ stato sistemato l’impianto di illuminazione. Merito del consigliere provinciale e vice sindaco Basilio Martino.

Il vice sindaco e consigliere provinciale, nel far rilevare come quest’opera legata all’illuminazione della zona artigianale fosse attesa da anni, ha rimarcato che si tratta di un’opera attesa da anni, promessa troppe volte ma mai realizzata; ora finalmente si passa dalle parole ai fatti; Contrada Banduto cambia volto: più sicurezza, più decoro, più rispetto per chi la vive ogni giorno.

L’illuminazione è a Led e il palo, alto trenta metri, propone 6 fari ad ampio raggio che provvedono ad illuminare a 360 gradi l’incrocio e la stessa area della zona artigianale. Basilio Martino, nel contempo, ha anche annunciato che a breve prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale della strada che, dalla zona artigianale di contrada Banduto, porta fino alla SS 640.