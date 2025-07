Serradifalco. I proventi delle multe elevate dalla Polizia municipale per potenziare segnaletica e viabilità cittadina

SERRADIFALCO. La materia inerente le multe elevate annualmente dalla Polizia municipale di Serradifalco, negli anni scorsi, complice la mancanza di un numero adeguato di agenti di Polizia municipale e di ausiliari del traffico, era stata una nota dolente.

Basti pensare che, rispetto al 2014 quando la somma totale di multe elevate dalla Pm era stata di appena 2020,90 euro, nel 2025 è stata confermata la stessa somma che era stata fatta registrare nel corso del 2024, e cioè quella di 14 mila euro. Il dato è importante in quanto sta dimostrando che, con un aumento del numero dei vigili urbani, s’è registrato anche un controllo maggiore delle infrazioni al codice della strada con conseguente aumento delle contravvenzioni.

Un aumento delle contravvenzioni il cui importo, per il 50%, potrà essere destinato per il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale. In particolare, tra i servizi di Pm da potenziare, figurano la segnaletica e la viabilità, che risultano carenti, ma anche automezzi, mezzi e attrezzature per il Servizio di Polizia Municipale al fine di garantire maggiore presenza in servizio e sui luoghi di lavoro mediante turnazione e flessibilità oraria.

In particolare il 35% dei 7 mila euro (50% importo multe elevate) sarà destinato per il 35 % (2450 euro) per interventi di sostituzione, manutenzione e ammodernamento di segnaletica stradale; il 25 % (1750 euro) al miglioramento della sicurezza stradale con interventi di manutenzione stradale di proprietà comunale, assistenza e previdenza; il 40 % (2800 euro) al potenziamento delle attività di controllo e circolazione stradale tramite l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Servizio di Polizia municipale.