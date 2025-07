Serradifalco. Approvato documento di indirizzo alla progettazione per la palestra della Scuola Media Polizzi

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha predisposto l’ultimo passaggio necessario per chiedere il finanziamento per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica della palestra della scuola media Federico Polizzi. In precedenza, la stessa amministrazione Burgio aveva approvato lo studio di fattibilità tecnica – economica per gli interventi alla struttura che si trova proprio accanto alla scuola media “Federico Polizzi” di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’intervento è anche previsto all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027. Ora, al fine di partecipare all’avviso pubblico messo a punto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’amministrazione comunale ha fatto redigere dall’ufficio tecnico comunale il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per un importo complessivo di 1 milione di euro.

L’obiettivo è ottenere il relativo finanziamento che, in tema di palestre comunali, farebbe il paio con la progettualità della palestra scolastica “Falcone” oggetto di una nuova progettualità esecutiva per consentire all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio di ottenere finanziamenti per la sua demolizione e ricostruzione. In quel caso, l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ha concesso al Comune un contributo di 68 mila euro, di cui 62.455,76 euro sono stati destinati per la redazione del progetto esecutivo, comprensivo di studio geologico e indagini varie, dei lavori di “messa in sicurezza della palestra della scuola “Giovanni Falcone” mediante demolizione e ricostruzione”.

L’opera è nel Piano triennale delle opere pubbliche per un importo di 2 milioni e 56 mila euro. Con questo progetto esecutivo l’amministrazione comunale potrà accedere ai finanziamenti necessari per la demolizione e ricostruzione della palestra.