Serie D. Raduno Sancataldese: il 28 luglio alle 17 scatta l’ora X; confermati Biagio e Mattia Anzalone

La Sancataldese ha reso noto che da lunedì 28 luglio alle ore 17 avrà inizio il raduno pre-season in vista della prossima stagione sportiva 2025/26. La sede di allenamento come di consueto sarà lo stadio comunale Valentino Mazzola di San Cataldo.

Mattia Anzalone

Nel frattempo, la società verdeamaranto ha annunciato la riconferma di Biagio Anzalone nel ruolo di Team Manager della prima squadra per la stagione 2025/26. Per lo “Zio Biagio” una riconferma che dimostra la sua imprescindibilità nell’organigramma societario e organizzativo della Sancataldese. Presenza costante, cuore pulsante, punto di riferimento: un vero pilastro da cui ripartire anche quest’anno.

Biagio Anzalone

La seconda riconferma è quella di Mattia Anzalone nel ruolo prezioso in segreteria e la sua nomina a Club Manager per la stagione 2025/26. La maglia della Sancataldese è per lui una seconda pelle e il suo impegno quotidiano è testimonianza viva della passione che lo lega alla società verdeamaranto. Con papà Biagio nel ruolo di Team Manager, la famiglia Anzalone continua a essere una garanzia assoluta di dedizione e professionalità in seno alla Sancataldese.