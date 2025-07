Serie D. La Sancataldese si rinforza in difesa: preso il gelese Andrea Ferrigno

Un nuovo arrivo in casa Sancataldese in questa sessione del mercato estivo 2025. Si tratta del difensore Andrea Ferrigno. Classe 2001, il giovane difensore è originario di Gela.

Calcisticamente è cresciuto nelle fila dell’Akragas, ed ha poi giocato con Santa Maria del Cilento, Licata e Nuova Igea Virtus. Tra le sue doti migliori c’è la sua duttilità tattica.

In questo senso, può essere impiegato sia come esterno basso di difesa, che come quinto di centrocampo nello scacchiere del tecnico della Sancataldese Orazio Pidatella.